هل الوزير جبران باسيل...؟ بس هذه هي الحقيقة

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كتب احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتراض البعض على زيارة الوزير جبران باسيل الى طرابلس الاحد المقبل:

"اسمي جوزف ابوزهره

لست منتميا إلى اي حزب لبناني

ولست مع فريق ٨ اذار ولا مع فريق ١٤ اذار

ولست مع مسيحيتي ضد طائفة اخرى

انا مع الغاء الطائفية السياسية في لبنان

لقد سمعت بهذه الايام عدة تحذيرات إلى الوزير جبران باسيل بعدم زيارة طرابلس وآخر تحذير من خلدون الشريف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي وانا اكن كل احترام ومودة الى الرئيس نجيب ميقاتي

اوجه سؤالي الى اهل طرابلس الشرفاء

هل الوزير جبران باسيل هو الذي أشعل فتيل الحرب بين اهل طرابلس وجبل محسن لمدة سنتين وأكثر

هل الوزير جبران باسيل منع ترميم معرض كرامي الدولي

هل الوزير جبران باسيل هو الذي شارك وجعل من طرابلس مدينة الحرمان والجوع والفقر

هل هو من منع بناء المصانع وتشغيل المدينة الاقتصادية والمرفأ وخلق الاف فرص العمل ؟

هل هو من منع ترميم المدارس والجامعات وبناء المساكن الشعبية

هل هو من منع تمويل المستشفيات في شمال لبنان

هل هو من منع ترميم الأسواق الشعبية في طرابلس

هل هو من يوظف ازلامه في مؤسسات الشمال هل هو مسؤول عن نهب مرفاء طرابلس والمحسوبيات في التوظيف

هل هو مسؤول عن موت المريض على باب مستشفيات طرابلس

هل هو مسؤول عن التحاق بعض الشباب الطرابلسي بداعش

هل هو مسؤول عن ادخال شباب طرابلس الى السجون طرابلس مدينة العلم والعلماء مدينة الثقافة والحضارات والتاريخ والالفة والمحبة

اذا كان بطرابلس كم سياسي بوزعوا شويت مساعدات

ما تنسوا بطرابلس في شرفاء لهم كلمتهم وتاريخهم المشرف

طرابلس بحاجة الى رجل سياسي شهم وعدها عدة مرات بأنه يحمل وجعها وحرمانها الى مجلس الوزراء ويثيره امام الرأي العام ربما ينجح الجميع في اعادتها الى سكة العمل من اجل إنماءها بدل صراخ النعرات التي لا تشبع جائع ولا تخفف الم مريض ولا تؤمن فرصة عمل لشباب بحاجة اليه.

عزرا يمكن كلمتي تجرح اصدقائي بطرابلس بس هذه هي الحقيقة"