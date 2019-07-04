مخزومي: المطلوب تنفيذ أي مشروع للنفايات على مستوى الوطن ككل

شارك حزب الحوار الوطني في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعات المجتمع المدني وبعض الأحزاب اللبنانية ضد مشروع إقامة محرقة كحلّ أخير ونهائي لأزمة النفايات.

وكان قد رفع المعتصمون ومن ضمنهم شباب الحوار اللافتات الرافضة للمحرقة والتي تدعو إلى عدم إقرارها على جدول أعمال اجتماع البلدية اليوم.

وكان رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي قد نشر فيديو على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر من خلاله عن رأيه الرافض للمحرقة ومشروعها ككل، مشيراً إلى أن "المحرقة يلزمها أولاً المساحات وهذا ما تفتقر إليه بيروت، وثانياً المطلوب تنفيذ أي مشروع للنفايات على مستوى الوطن ككل عبر سياسة متكاملة تحفظ البيئة وصحة الناس"، ومعدداً أبرز المخاوف المثارة التي تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والبيئة.