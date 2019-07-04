وفاة دركي بعد صدمه على دراجته

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن وفاة الدركي في قوى الامن الداخلي ع.س في حادث اصطدام دراجته الخاصة بسيارة على طريق عام النبطية - شوكين بعد ظهر اليوم.

وفي التفاصيل ان الدركي ع.س (26 عاما) من بلدة الكفور ومن عناصر مفرزة سير النبطية كان على ى متن دراجته الخاصة عندما صدمته سيارة مجهولة قرب مطعم "ليالينا" على طريق عام النبطية - شوكين، وفر صاحبها، وتم نقله الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية للمعالجة، حيث ما لبث ان فارق الحياة.

وحضرت الى المكان دورية من مفرزة سير النبطية وخبير عسكري وفتحوا تحقيقا بملابسات الحادث، وبوشرت التحريات لمعرفة سائق السيارة الصادمة.