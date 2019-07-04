حزب الحوار الوطني شارك في الوقفة الاحتجاجية ضد مشروع إقامة محرقة

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شارك حزب الحوار الوطني في الوقفة الاحتجاجية التي تقيمها مجموعات تابعة للمجتمع المدني وبعض الأحزاب اللبنانية ضد مشروع إقامة محرقة كحلّ أخير ونهائي لأزمة النفايات.

وكان قد رفع الشباب ومن ضمنهم شباب الحوار اللافتات الرافضة للمحرقة والتي تدعو إلى عدم إقراره على جدول أعمال اجتماع البلدية اليوم.

واللافت بالموضوع أنّ رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي كان قد نشر فيديو على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والذي عبّر من خلاله عن رأيه الرافض للمحرقة ومشروعها ككل، مشيراً إلى أن “المحرقة يلزمها أولا المساحات وهذا ما تفتقر إليه بيروت، وثانيا المطلوب تنفيذ أي مشروع للنفايات على مستوى الوطن ككل عبر سياسة متكاملة تحفظ البيئة وصحة الناس”، معدداً أبرز المخاوف المثارة التي تشكل خطرا كبيراً على صحة الإنسان والبيئة.