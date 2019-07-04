بالصورة ـ توقيف شخص قام بعمليات نصب واحتيال عن طريق جمع التبرعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 1/7/2019 أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في محلة عين المريسة المدعو: ب. د. (مواليد 1970، لبناني) للاشتباه به بجرم احتيال ونصب، وضبطت بحوزته مبلغ مالي وايصالات بأسماء جمعيات وأحالته الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأعمال نصب واحتيال عن طريق جمع تبرعات لصالحه الشخصي باسم جمعيات خيرية، حيث طالت عملياته اشخاصا في مناطق بيروت وجونيه وطرابلس، وذلك منذ ثلاثة أشهر ولغاية تاريخه.

لذلك، وبناء لإشارة القضاء المختص تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقم: 810171/01 – 810170/01 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.