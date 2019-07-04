بالصورة: بستاني ترد على فيديو راشيل كرم..

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ردّت وزيرة الطاقة والمياه، ندى بستاني، على تغريدة الإعلامية في قناة "الجديد" راشيل كرم، عن معمل الذوق.

وكان راشيل قد نشرت فيديو للسحب الدخانية السوداء المتصاعدة من معمل الذوق، معلقة عليه بـ:معاليكي عم منشوفك نشيطة... يا ريت يتخفف نشاط ناطحات سحاب المركز الكهربائي العالمي بالذوق.. مشهد يومي ببلد قطعة السما".

لترد عليها بستاني بـ: "الدخان الأسود الذي حصل صباح اليوم نتج من عطل طارئ لأحد الحرّاقات وتمّت معالجته بشكل سريع وفعّال اذ لم يستمر الدخان لأكثر من دقيقة ونصف، مما يبيّن فعالية إجراءات الصيانة والتشغيل في المعمل، ولا علاقة للفلاتر بما حصل