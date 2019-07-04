بطيش استقبل سفير الإمارات وبحث معه في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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استقبل ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين .

ودعا الوزير بطيش دولة الامارات الى المساهمة في الاستثمار في القطاعات اللبنانية المنتجة والتي تتوفر فيها قيمة مضافة وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة حركة التصدير في لبنان .

كما التقى الوزير بطيش بحضور مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف نادين عون وفد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان و رؤساء النقابات في المناطق اللبنانية كافة برئاسة كاظم ابراهيم الذي عرض المشاكل التي يتخبط بها القطاع .

واثر انتهاء الاجتماع قال كاظم ابراهيم :"اجتمعنا بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة وعرضنا له المشاكل التي نعاني منها ولاسيما تلك التي تتعلق بالعمال في هذا القطاع والشهادة الصحية الامر الذي يزيد الاعباء على اصحاب الافران والمخابز لذلك نقلنا ما نشكو منه الى معاليه الذي استمع الى مطالبنا ووعد بدرسها ."