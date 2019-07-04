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جهاز امن المطار يرد على الفنانة نانسي عجرم: "انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة"!

4
JULY
2019
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صدر عن جهاز أمن المطار البيان الآتي:


"تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح ما يلي:


ان الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الاجهزة الامنية في المطار وخصوصا جهاز الامن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية".


وأضاف البيان: "إن ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، اذ ان انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة".


ودعت قيادة جهاز أمن المطار المواطنين الى "التحلي بالصبر، فمطار بيروت الدولي يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة في المطار بهدف إجراء كل ما يمكن من تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين".


وفي قت سابق، كانت الفنانة نانسي عجرم قد عبرت عن استيائها وغضبها من الزحمة في مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بسلسلة تغريدات على حسابها الخاص على تويتر.

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