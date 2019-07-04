تويني: الهيئة الاتهامية في بيروت ردت الدعوى المقدمة من "متحدون"

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لفت الوزير السابق نقولا تويني، في بيان الى أن "الهيئة الاتهامية في بيروت أصدرت قراراً قضى بردّ الدعوى المقدمة من "متحدون" بوجهي، الامر الذي يؤكد على عدم جدية هذا الادعاء وخروجه عن الاصول القانونية. ويؤكد مرة اخرى على ان هدف هذه الشكوى لم يكن الا الدعاية والتشويش والادعاء الباطل"، مشيرا الى أن "القرار يأتي في سياق قرارات سابقة مشابهة صادرة عن النائب العام المالي وقاضي التحقيق الاول في بيروت، على أمل ان يكون ما سمّي بالمتحدون قد حصلوا على الدعاية التي يرغبونها. واللافت للنظر انهم باتوا يتنصلون من شكواهم ويتهمون بعضهم البعض بالتزويز واستعمال المزور وهذا امر تنظر به النيابة العامة ام فيما يعني معالي الوزير نقولا تويني فالحق يعلو ولا يُعلا عليه".