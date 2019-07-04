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لجنة الشباب والرياضة بحثت مع الصفدي التعاون في تنفيذ مبادرتها لملفات التمكين الاقتصادي وفرص العمل للشباب

4
JULY
2019
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عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خير الله الصفدي، والنواب: علي المقداد، هاغوب ترزيان، فادي علامة، سليم الخوري، أنور جمعة، ادغار معلوف، الياس حنكش، شامل روكز وسامي فتفت.

 

اثر الجلسة، قال أبي رميا: "عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة اليوم، كان اللقاء مخصصا للاجتماع مع معالي الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي وهي وزيرة التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وهذا اول لقاء نعقده معا للتعرف الى الاطار الذي تعمل على اساسه، اضافة الى المبادرات والنشاطات التي تقوم بها. كان اللقاء جيدا ولا سيما لجهة الملفات التي تعمل عليها، ولسوء الحظ هي وزيرة دولة دون ان يكون هناك هيكلية للوزارة ودون ان يكون هناك امكانيات مادية معطاة لتقوم بالمهمات المطلوبة منها لان الملفات التي تعمل عليهم مثل التمكين الاقتصادي وفرص العمل للشباب وغير ذلك، هذا الامر في صلب مهماتنا كسلطة سياسية في لبنان ان نستطيع تأمينهم للمواطنين، وبالتالي ابدينا تفاؤلا من خلال اللقاء، ان معالي الوزيرة متمكنة من هذه الملفات ولديها نشاطات ومبادرات بالواقع، بالوقت المطلوب نستطيع ان نحققه نحن كلجنة للشباب والرياضة ستكون بتصرفها من اجل تحقيق كل هذه الاهداف"، متمنيا "التعاون والتنسيق المثمر والدائم نحن واياها".

 

ثم قالت الصفدي: "كان أول لقاء مع لجنة الشباب والرياضة عرضنا مشروع الوزارة لثلاث سنوات المقبلة، وكان هناك دعم كامل من اللجنة، ونشدد على ضرورة التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات والنواب والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمشاكل معروفة، العبرة بالتنفيذ والتنفيذ السريع لان المشاكل التي لدينا كبيرة واقتصادية واجتماعية ونحن ملزمون في حلها في أسرع وقت ممكن".

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