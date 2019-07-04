وكلاء سوزان الحاج: لينأى عيتاني بمسرحياته عنا!

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صدر عن وكلاء المقدم سوزان الحاج البيان التالي:



"تناقل بعض وسائل الاعلام وبعض المواقع الالكترونية خبرا مفاده "ان الممثل زياد عيتاني مثل اليوم امام المحامي العام الاستئنافي في بيروت بصفة مدعي بدعوى ضد موكلتنا".

وهنا يهمنا ان نؤكد انه لا علم لنا بهذه الدعوى علما انه لا يجوز له قانونا الادعاء على موكلتنا بقضية نظر فيها القضاء سابقا، ونحن نتمنى على الممثل زياد عيتاني ان ينأى بمسرحياته عنا ، فلقد استثمر فيها بما يكفي وما يتخطى الذوق السليم".

وطلب وكلاء الحاج "من وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية قبل بث اخبار من دون التأكد من صحتها محتفظين بحقنا بالادعاء عليه جراء حملة التشهير الممنجهة التي يقوم بها وعلى كل من تسول له نفسه التطاول على موكلتنا امام القضاء المختص".