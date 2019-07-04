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الطائفية كأحد أهم أسباب تعثر النظام ... (د. وسام صعب)

4
JULY
2019
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إن أي مراقب للنظام السياسي في لبنان، يرى بأن التوازنات الطائفية في إطار الصيغة التوافقية، لعبت الدور الأساسي في تحديد مسار وطبيعة هذا النظام وطبعته بطابع خاص، الأمر الذي جعل النظام السياسي في لبنان مشوهاً إلى حد كبير، نتيجة للممارسات السياسية الخاطئة من جانب الحكام والقيّمين عليه.
 
فنظام الحكم عامة وفي أي دولة كان، قد لا تحدد أطره فقط القواعد القانونية أو الأصول الدستورية، بل تلعب عوامل كثيرة من أجل إستمراره وإستقراره وثباته، منها الأشخاص القيمون على الحكم فيه، ومنها المنهاج السياسي المتبع منهم، ومنها تجاوب الشعب مع حكامه. 
 
لذلك فقد لا يصح القول بأن النصوص الدستورية وحدها يمكن أن تلبّي طموحات المجتمع اللبناني المتعدد الطوائف أو تحدد مستقبل النظام السياسي فيه وإمكانية تطوره، بل المنهاج السياسي المتبع من جانب القيمين عليه، بحيث أنه كلما ارتفعت مستويات ارتقائها نحو الأمثل، كلما كتب للنظام السياسي في لبنان التطور والارتقاء نحو الأفضل، وكلما انخفضت ستزيد حكماً من إمكانية تعثّره أو إنفجاره من جديد. 
 
ومن هنا، فلا يمكن بأي حال للنصوص الدستورية والقانونية أن تفي وحدها بالغرض المنشود في مسيرة خطوة الألف ميل لبناء الدولة المرتجاة، ما لم تتطور أنماط العلاقات السياسية نفسها، وهذا لن يكون ما لم تتحرر هذه العلاقات تدريجياً من العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية والعشائرية، عبر إيجاد صيغة تتكامل فيها رؤية اللبنانيين واهدافهم نحو أي لبنان نريد، لتحل بذلك مكان علاقة التغرب والانسلاخ التي عملت الصيغة الطائفية على ترسيخها بين أبناء الوطن الواحد ما شكل عائقا للعبور تدريجياً نحو مشروع بناء الدولة بكل مقوماتها وعناصرها.
 
وعلى هذا، يكون النظام السياسي الذي انبثق عن اتفاقية الطائف، ليس هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو مرحلة مؤقتة للعبور نحو نظام سياسي أكثر تماسكاً، بإطار ممارسة سياسية سليمة تحدد قواعدها اللعبة الديمقراطية السليمة والأصول الدستورية دون سواها وليس المصالح الطائفية أو الفئوية المتحكمة في مفاصل الدولة اللبنانية كما هو الحال عليه اليوم. وهذا لن يكون إلا بإلتزام حقيقي ورغبة صادقة بإتجاه حسم الأمور وتكريس منطق الدولة وحمايته، بعيداً عن النفوذ السياسي والشخصانية ومنطق التسويات والمصالح والحسابات السياسية والفئوية الضيقة، لاسيما وأن البنية الدستورية وانماط التعامل السياسي في أي بلد قد ينشأ ويتطور طبيعياً وتدريجيا في سياق تطور البنية المجتمعية ككل، ويتأثر عمل النظام الدستوري بأنماط العلاقات السائدة في هذه البنية أو تلك. 
 
وعلى هذا، لم يعد سراً بأن منطق مشروع الدولة في لبنان تحول دونه عقبات كثيرة، ولا تزال لتاريخه تحكمه المتناقضات إزاء واقع سياسي مهترئ وعبثي تتجاذبه الإعتبارات والمصالح المتناقضة في طروحاتها ومقاربتها لمنطق بناء الدولة، وهذا ما أوجد بطبيعة الحال تناقضاً في المفاهيم الإجتماعية لأسس قيام الدولة الحقة التي يرتجيها كل لبناني ما قاد بشكل أو بآخر إلى زيادة الأوضاع سوءاً وتأزماً ...
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