قائدي وفخامة رئيس جمهوريتي العماد ميشال عون (شربل فرنسيس)

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كم يعزّ عليّ أن أشهد هذا الكمّ من الحقد الدفين، يظهر بأوجهه المُتعدّدة : حينًا بإشاعة مُغرضة، وحينا آخر بتهجّم حقير لجاهل لم يكتمل عقله بعد، مدفوعًا بيدٍ خفيّة ما عرفت سوى أن تصفع من أحسن إليها، وأحيانًا بقلمٍ رخيصٍ ألّف وفبرك مسرحية وهميّة عن صفقة للعهد في تقرير ثمنه أخضر رنّان أسقط كلّ أخلاقيّات مهنة الصحافة، فقط إرضاءً لأسياده أولياء نعمته، ضاربًا عرض الحائط مصلحة الوطن.

كم يعزّ عليّ أن أرى محاولات بعض الجهلة الذين عاثوا بالوطن فسادًا لعشرات السنين فأوصلونا إلى ما نحن عليه من سوء حال، يحاولون أن يتملّصوا من صنيع أيديهم السوداء، ويرمون ثقل جرائمهم وفسادهم على كاهلك الذي حمل الوطن يوم قطّعوا أوصاله بزعرانهم على حواجز أذلّت اللبنانيين وسلبتهم نعمة العيش بأمان، وحريّة التنقّل في ربوع الوطن.

- كم يعزّ عليّ أن يسعى البعض بكلّ ما أوتيَ من إصرار وتصميم، إلى عرقلة عهدك وإفشاله، دون أن يدريَ في عقله الواعي(إذا وُجِد) أنّك الفرصة الأخيرة لنا وللوطن، وأنّ الفشل هو سقوط للجميع، فقط كي لا تتوّج مسيرتك الوطنيّة بشرف الوصول بنا إلى برّ الأمان. وكأنّهم ليسوا معنيين بمسألة الإنتماء لهذا الوطن.

كم يعزّ عليّ أن أتابع يوميًّا هذه الحملة الشعواء على أكثر وزراء الدولة نشاطًا في تاريخ الجمهورية اللبنانيّة، ورئيس أكبر تكتّل نيابيّ، فقط لأنّه صورة عنك ومنك، ولأنّه داعم وتكتّله لعهدك.

كم يعزّ علي أنّهم يُطلقون ألسنتهم الحاقدة، بكلّ حريّة، شتمًا وتزويرًا وتطاولاً على الكرامات، ويشتكون من عهد القمع للحريّات.

وكم يعزّ عليّ أخيرًا فخامة العماد، أنّك رفعت شعب لبنان إلى مرتبة العظمة، والبعض يرفض ويُصرّ أن ينحدر بنفسه إلى أدنى مراتب السفالة.

فخامة القائد الرئيس ثقتنا عمياء بك، ويكفينا شرفًا أنّنا آمنّا برؤيتك الوطنيّة وناضلنا إلى جانبك قائدًا محرّرًا يوم كانوا دمى في أيدي الوصيّ الذي جرّدهم من أدنى صفات الوطنيّة. ونحن على ثقةٍ تامّة بأنّك جبلٌ لا تزحزحه الرزايا، ولا تُحني له العواصف جبينًا. وسنكون معك حيث يجب أن نكون....

ويكفينا فخرا أن يُسجّل التاريخ بأننا كنّا إلى جانب فخامة قائد رئيس أعاد إلى الرئاسة الأولى هيبتها ومهابتها، أقسم بيمينه النّظيفة التي لم تدنّسها عمالة ولا عمولة، ولا تلوّثت بدماء الغدر والفتنة.

يكفينا أنّنا أبناؤك الأوفياء، كنّا ولا زلنا مؤمنين بمشروعك الخلاصي الذي تُصلب لأجله يوميًّا، ويكفينا ويكفيك أنّنا سنكون شهودًا على قيامة الوطن، وسيكون مصيرهم يومها معلّقًا على تينة النّدم ...