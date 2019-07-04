للجحيم نوافذ وليس فقط أبواب (الدكتور فريد الخازن)

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بين أميركا وايران كل شيء ممكن ومباح ما عدا الحرب الشاملة. كل أدوات النزاع جائزة، على رغم تأكيد واشنطن انها لا تراهن على اسقاط النظام في ايران وان كانت تتمنى هلاكه.

الهدف المعلن للحصار الأميركي الصارم جلب ايران الى طاولة المفاوضات، وفي ذلك استعادة للنموذج الذي اتبعه الرئيس الاميركي مع كوريا الشمالية. فبعد التهويل بحرب نووية، استطاع كيم جونغ – أون أن يأخذ ما يشاء من اعتراف ومكانة تعزّز موقفه، ولم ينل ترامب سوى الوعود. وفي فنزويلا طبول المواجهة قُرعت، ولم يبق لزعيم المعارضة المدعوم من أميركا وعدد من الدول سوى القبول بأمر واقع النظام الحاكم. ومع الصين حرب ترامب ساحتها التجارة العالمية ولن يسلم من تداعياتها الطرفان. وفي سوريا بورصة مواقف متحركة يتحكّم بها مزاج ترامب وقدرة معاونيه على التأقلم، والا الاستقالة. ففي هذه الاجواء المشحونة، ومع التخبط في السياسة الخارجية الأميركية، تحصل المواجهة مع ايران.

المرشد الاعلى في ايران لا يخضع للمساءلة، بينما الرئيس الاميركي محاصر باجراءات قانونية لم تنته وبمواجهة سياسية داخلية، لا تقل حدة عن مواجهة مع ايران. ففي حين أن ترامب لم يستطع أن يأتي بقادة الحزب الديموقراطي الى التفاوض حول مشروع جدار المكسيك، فهل هو قادر على جلب ايران الى طاولة المفاوضات، وأن كانت محاصرة ومنهكة؟

لعبة حافة الهاوية لا تبني تفاهمات بين متخاصمين الى أبعد مدى. الرئيس ترامب يخوض معركة على جبهتين، واحدة مع المعارضة وبمفعول رجعي مع سلفه أوباما، وأخرى مع ايران. في المقابل، ايران في معركة مع عدو معلن منذ عقود والجبهة الداخلية متراصة، حتى ان استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المحسوب على الجناح المعتدل، رُفضت فلا تبقى أي ثغرة في الموقف الايراني تجاه الخارج.

في الظروف الراهنة، مراوحة مكلفة تسود، وان كان للصبر حدود. وبما أن الحرب ليست على "جدول الاعمال" المعلن لأي من الطرفين، فالضغوط مستمرة. ايران قد تعيد احياء وضع ما قبل الاتفاق النووي لكن من غير أن تخرج منه، وأميركا تحاول فتح قنوات اتصال لكن من غير أن تلتزم سوى عدم اعلان الحرب. لكن أبواب الجحيم فُتحت، الا انها موصدة مرحلياً قدر المستطاع، مع نوافذ مشرّعة للضرورة ما دام المحظور غير منظور. فمع انعدام الثقة بين الجهتين والتصعيد المتبادل في الأقوال والافعال، تصبح الأزمة ومخارجها في قبضة المجهول، حيث التراجع غير ممكن والتفاوض غير متاح. أما معركة ترامب المصيرية فساحتها مضائق أميركا الانتخابية وليس مضيق هرمز.

اميركا قادرة عسكرياً أن تفعل ما تشاء، باستثناء ما تريد، أي التفاوض. فمع من سيتفاوض ترامب بعد ان يقضي على ايران وقادتها، كما يهدد؟ في المقابل لايران مخالب يحسب لها حساب، وهي تخوض حرباً على أرضها وفي محيط اقليمي مكشوف أمام مواجهات مجهولة المسار والمصير، لا تمييز فيها بين نار عدو أو صديق.

للاشتباك بين واشنطن وطهران محوران أساسيان: قدرات ايران النووية ونفوذها الاقليمي. الواضح أن المسار الحالي لن يؤدي الى النتيجة المرجوة أميركياً. فلا صفقات متاحة حول اتفاق خرجت منه أميركا والتزمته ايران والدول الموقعة، وهي وازنة وعلاقاتها مع الرئيس الأميركي متوترة.

أما نفوذ ايران الاقليمي، وهي مسألة لم يلحظها الاتفاق النووي، فالطريق الأقل كلفة عسكرياً ومادياً لاحتواء ايران تبدأ بانهاء حرب اليمن، يليها انسحاب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان وسوريا، وختامها تسوية عادلة في فلسطين على قاعدة حل الدولتين. انه المسار الاسلم وبلا شك الأصعب. وهذا ما ترفضه أميركا واسرائيل وما لا يعتبره حلفاء أميركا في العالم العربي أولوية في زمن التراجع غير المسبوق. وفي ما عدا ذلك أوهام وأحلام.