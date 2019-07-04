ورشات عمل للجيش البيئي على مدى 3 ايام حول مهام وزارة البيئة والفرز من المصدر

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نظّم الجيش البيئي – وحدة دعم البلديات وبتوجيهات من وزير البيئة فادي جريصاتي ورشات عمل حول مهام وزارة البيئة واهمية الفرز كمن المصدر وتخفيف كميات النفايات امتدت على مدى ثلاثة ايام 1-2-3 تموز 2019 بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار وبلدية برج حمود ومؤسسة هانز زايدل على الشكل الآتي :

الاثنين 1 تموز : ورشة تدريب في وزارة البيئة ضمّت متطوعين من المناطق اللبنانية كافة. قدّم الورشة مدير مشروع الجيش البيئي المهندس شاكر نون الذي شرح مهمات الجيش البيئي واهدافه في دعم مشاريع الوزارة واستقبال المتطوعين والتواصل مع المواطنين عبر بلدياتهم وكافة مؤسسات المجتمع وشركاء الوزارة. ثم تعرّفوا الى مصالح ودوائر وزارة البيئة من قبل رئيسة الديوان نانسي خوري .وشرح رئيس مصلحة الدوائر الأقليمية المهندس جريس برباري مهام المصلحة وكيفية التقدم بشكوى بيئية. بعدها شرحت رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك مهام المصلحة والقوانين التي ترعى شؤون البيئة وخاصة الأثر البيئي.

الثلاثاء 2 تموز : زيارة الى بلدة برج حمود وكان لقاء في ساحة البلدة مع اعضاء المجلس البلدي والمواطنين وشرح المهندس شاكر نون الهدف من الزيارة وكيفية دعم البلدية في انشاء لجان احياء للتواصل مع البلدية والمواطنين بشكل أفضل وتحفيز المشاريع البيئية واولها مشروع الفرز من المصدر لما له من اهمية على الصعيد البيئي والأقتصادي والأجتماعي . ثم تكلم عضو المجلس البلدي ايلي قهوجي كمنسّق البلدية لدى وزارة البيئة وشرح خطة العمل والمهمة الموكلة اليوم للمتطوعين في التواصل ودعوة المواطنين في الشارع الممتد من الساحة نحو كنيسة مار يوسف لاجتماع عام عند الساعة الخامسة والنصف .وقد حضر الاجتماع مختارة الحي وعدد من الأهالي واعضاء المجلس البلدي والمتطوعين حيث تم التداول بما استخلص من اللقاءات في الحي وما ستكون عليه المرحلة المقبلة لاتمام انشاء لجان الاحياء واطلاق مشروع الفرز من المصدر.

الأربعاء 3 تموز : جولة على منشآت معالجة النفايات في برج حمود بهدف التعرّف الى تقنيات المعالجة المعتمدة في لبنان .ورافق المجموعة في الباص مدير المشروع في مجلس الأنماء والأعمار المهندس يونس الحج .وبدأت الجولة بمكاتب مطمر برج حمود الصحي الذي يستقبل يومياً 1200 طن من النفايات من كسروان والمتن وقسم من بيروت حيث شرح مدير الموقع المهندس توفيق قزموز التقنيات المعتمدة في الطمر الصحي ومعالجة العصارة عبر محطة التكرير واجاب على اسئلة المتطوعين. ثم انتقلت المجموعة الى معمل الكورال الذي شهد تطويراً بتقنياته الفريدة عالمياً وقدرة استيعابه التي بلغت 750 طناً واستمع المتطوعون الى شرح مدير المعمل . وكانت نهاية الجولة في معمل الكرنتينا للفرز وشرح مدير المعمل التقنيات المعتمدة والتي اصبحت مستهلكة منذ زمن ، وان المعمل اليوم هو في مرحلة التاهيل والتزود بتقنيات متطورة للفرز الأوتوماتيكي ستزيد من فعاليته وانتاجيته".

وبحسب البيان " الخلاصة الأهم أنه يتحتم العمل على تخفيض كمية النفايات المرسلة من المناطق عبر الفرز من المصدر الجدي وعبر المعالجة الأولية اللامركزية اقله. وسيقوم الجيش البيئي – وحدة دعم البلديات بزيارة كافة الاتحادات والبلديات على كامل الأراضي اللبنانية تبعاً لجهوزيتها وجهوزية المتطوعين من اجل تطبيق لامركزية ادارة ومعالجة المخلّفات بالفعل لا بالقول عبر الأدارات المحلية والمقيمين وبالتعاون مع الدولة المتمثلة بكافة الوزارات المعنية وبوزارة البيئة ".