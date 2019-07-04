ريّا الحسن: هذا الكلام السفيه لا يشرفني!

A + A -

غرّدت وزيرة الداخليّة ريّا الحسن على "تويتر": يتداول البعض على التواصل الاجتماعي فيديو لاحد الشبان من طرابلس، أعطى نفسه حقوقاً بكيل السب والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات، بحجة نصرتي والدفاع عني ورد الإهانة عن نساء طرابلس. ‏ان كل الكلام السفيه الذي اورده الشاب لا يشرفني ولا يشرف طرابلس ونساءها وأهلها ويقع في نطاق الخروج على الأخلاق والقيم والقانون. وإن إهانة أي مسؤول في الدولة على صورة ما ورد تشكل اهانة لاخلاقنا وتربيتنا ومدينتنا. أرفض رفضاً مطلقاً أن يتلطى احد الأشخاص خلفها بدعوى الدفاع عن كرامتي .