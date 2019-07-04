ضاع إتفاق الشرف في بلدية يحشوش

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بعدما وصلت ولاية المجلس البلدي في يحشوش إلى منتصف عهده الذي بني على إتفاق شرف (Gentelmen Agreemnet) على تقاسم نيابة رئاسة المجلس البلدي بين السيدين جان سعيد نائب الرئيس الحالي والعضو للولاية الثانية الأستاذ بسام بطرس الترك وكان الإتفاق قد حصل قبيل الإنتخابات البلدية وبعلم جميع وجهاء البلدة.

تم إنتخاب الرئيس الحالي المهندس كارل زوين وكان قد تنازل السيد بسام الترك عن نيابة الرئاسة إلى السيد جان سعيد بعد طلب الأخير ذلك منه واحتراماً لسنه ودين معنوي يعود إلى سنة ١٩٨٢.



وحين بلوغ موعد تسليم نيابة الرئاسة إلى السيد الترك، تراجع سعيد عن التنازل للسيد الترك عن كرسي نيابة الرئاسة وفتح معركة على أهل البيت الواحد كسر فيها إتفاق الشرف المعقود بينهما.