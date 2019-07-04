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ماذا قرّر طلال أرسلان؟!

4
JULY
2019
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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان ونزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء واحتراماً للقيم والعادات التوحيدية الشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين البطلين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان والكادر الحزبي سامر نديم أبي فرّاج على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسهما، حيث سيتم تشييع الشهيد البطل رامي سلمان نهار الجمعة في 5 تمّوز 2019 الساعة 2 بعد الظهر في بلدته الرمليّة، وتشييع الشهيد البطل سامر أبي فرّاج نهار السبت في 6 تمّوز 2019 الساعة 1 ظهراً في بلدته بعلشميه".


وأكدت المديرية أن هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة، حيث أن دماء الشهيدين البطلين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين المسلّح لن تذهب سُدىً وهي امانة في اعناقنا، و لا حلّ لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الإغتيال التي حصلت.

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