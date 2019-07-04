كلمات من القلب إلى القائد (الرائد المغوار المتقاعد انطوان الصياح)

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يا سيدي: هو العمر حكاية عزّ لها المقلع الوحيد عند الرجال الرجال، الذين سطّروا والبطولة ملاحم مزروعة لهمُ الأسماء في الوجدان، في القلوب، ونحن الباقون ولم يلحظنا القدر بين أفيائهم، نتحسّرُ، ويبقى لنا الإستذكار والرفقة والاشرئباب، برجال حصدوا المجد وكتبوا للمؤسسة تاريخًا مجيدًا، وعلى هذا المدماك الصلب الراسخ هي تربض، وما همها العواصف والرعود.

يا سيدي: ان الوهج الساطع للمؤسسة هو ذلك النبض الذي لا يتوقف الدائم العطاء، الزارع للمعنويات، الحاضن لجميع شباب الوطن كل الوطن، وان التوقّف عن استقبال تلامذة ضباط ورتباء وتطويع ممنهج، خلّف الإحباط في قلوبهم ونفوسهم، وأسمعُهم يردّدون حتى الحربية وقّفوها، والرتباء ايضًا، وكأنه بهذا القرار، قد قضي على ما تبقى لدى الشباب اللبناني من أمل وإيمان بهذا الوطن، ويبقى السؤال الكبير وأنت يا سيدي تعلم: بأن العامود الأساسي لانتصار الجيوش هو المعنويات، ولهيكلية المؤسسة المعنويات ايضًا، فمن غيرك وانت القائد يبيّن للسياسيين، يلفُتُ نظرهم، يشرح لهم خطورة هذا القرار وتأثيره على التراتبية في المؤسسة، والأهم الحطّ من معنويات رجالها وهو الأخطر. وأن ما نراه اليوم من تعدٍّ على حقوق العسكريين المتقاعدين، لا يسعنا، سوى أن نضعه في خانة ضرب المؤسسة العسكرية ككل، وإضعافًا لمعنويات رجالها، لأنك حامل همّ المتقاعدين والذين في الخدمة ايضًا، وهذا الغبن الذي يروّج له، لو صنعوا له اخراجًا بغير الحلّة التي اخرجوه بها، لربحوا، وربحونا، وربحوا الوطن.

لكن الطريقة "الفيْلَة" في التعاطي خلّفت ما خلّفت، والحبل على الجرار، وهم اعتقدوا ويتوهمون، بأن لا انتكاسات زمنية بعد اليوم، والإرهاب قد ولّى، والحدود الجنوبية سوف تبقى آمنة. فليعودوا إلى التاريخ الذي منه تؤخد العبر، ولكن فليتأكدوا بأن هذا الجيش في الخدمة الفعلية ام متقاعدين سوف يبقى حامي الوطن، ورجاله الأباة وأنت على رأسهم مفخرة، تعمل بالصمت للذّود عنه فأيهما أغلى من يبذل الدماء أم من تؤخذ منه الحقوق. وشكراً