living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي رفض مشروع محرقة النفايات: يلزمه مساحات وهذا ما تفتقر إليه بيروت

4
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان على خلفية إدراج رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني محرقة النفايات على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم، أن "حزب الحوار يرفض مشروع المحرقة الجاري الحديث عنه حاليا، والأهم أن هذا الملف يجب أن يعالج بشفافية ووضوح"، مشيرا إلى أن "المحرقة يلزمها أولا المساحات وهذا ما تفتقر إليه بيروت وثانيا المطلوب تنفيذ أي مشروع للنفايات على مستوى الوطن ككل عبر سياسة متكاملة تحفظ البيئة وصحة الناس"، ورأى أن "الحل يكمن في مسألتين: وضع دفتر شروط لمعمل فرز بأحدث التقنيات وكذلك معمل تسبيخ ومن ثم فليكن حل بقية النفايات عبر خطة على مستوى وطني تحل أزمة النفايات بشكل نهائي".


ولفت إلى أن "لديه العديد من التحفظات والتساؤلات والتي توجه بها إلى عيتاني عبر ممثلة حزب الحوار الوطني في البلدية هدى الأسطة قصقص"، معدَّاد أبرز المخاوف المثارة من حزب الحوار مثل الخطر الكبير المتأتي من المحارق على صحة الإنسان والبيئة، لا سيما في ظل الضبابية التي تحيط بالحل المتعلق بالرماد المتطاير والرماد السفلي وعدم ضمان الجهة الموردة ولا آلية النقل ولا سعره، فضلا عن عدم ضمان ثبات سعر الطن الذي يعتبر الحل الوحيد لعدم احتكار التسعيرة".


أضاف: "نتخوف من عدم وجود دراسات للأثر البيئي ووجهة الرياح، أما دراسة وزن النفايات فهي غير وافية، وبالتالي لا ضمان للحد الأدنى من النفايات بعد الفرز".


وأكد أن "ملف النفايات ملح ويلزمه حلول جذرية"، داعيا نواب بيروت إلى "العمل سويا في سبيل تحضير بيئة حاضنة لإعادة التدوير في بيروت من خلال حملات مرفقة بخطة عمل متكاملة بالتعاون مع البلدية ووزارتي الصحة والبيئة والجمعيات الأهلية والبيئية"، مثنيا على "مواقف قوى المجتمع المدني والشخصيات التي تقف وتعمل من أجل حل أزمة النفايات على نحو يحفظ صحة الناس والبيئة وسمعة لبنان في العالم".


وختم: "بدنا بيروت خضرا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout