معلوف: من يستفز وينزعج من زيارات باسيل فهذه مشكلته

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أشار النائب إدي معلوف الى ان "الأهم من إحالة ما حصل في قبرشمون الى المجلس العدلي هو ان يتم توقيف مطلقي النار والتحقيق في القضية"، مشددا على ان العدالة مطلوبة وما يهمنا هو اظهار الحقيقة".



واعتبر معلوف في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3"، أن "التخفيف من وطأة الحادثة أمر غير مقبول خصوصا أنه كان من الممكن أن يسقط وزير من الحكومة اللبنانية".



ولفت الى ان "احدا لا يهدف الى صب الزيت على النار"، قائلا: "التيار الوطني الحر مع التوافق وتسهيل الأمور في البلد فالدليل على ذلك هو تصويتنا يوم الأربعاء الفائت في المجلس النيابي على انتخاب أعضاء المجلس الدستوري الذي ندرك ان احد أعضائه يميل الى التقدمي الاشتراكي".



وعما تم تسريبه من كلام لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جولتي البقاع الغربي والجبل، أكد معلوف ان "ما حصل هو اجتزاء من ضمن الإشاعات التي يعمد البعض الى اطلاقها تزامنا مع كل جولة لباسيل". وقال: "اذا كان هناك جهة تستفز وتنزعج من زيارات باسيل الى الأقضية اللبنانية فهذه مشكلتها".