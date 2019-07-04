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افتتحت «ماجد الفطيم»، الشّركة الرّائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشّرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، الفرع الخامس لـ «كارفـور» لها في لبنان، وهو الثاني من فئة «كارفور ماركت».

ويمثّل هذا الإفتتاح الذي جرى برعاية محافظ الشّمال القاضي رمزي نهرا محطة مهمة في استراتيجية ماجد الفطيم التوسّعية في لبنان، ويشكل جزء من خطة شاملة تتضمن افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى في المستقبل. ويوفر كارفور ماركت والذي يقع في منطقة الكورة - طريق الأرز، احتياجات التسوّق اليوميّة من منتجات طازجة ومخبوزات ومواد غذائيّة وسلع أخرى. وبالإضافة إلى منتجاته ذات الجودة والقيمة المتميزة، والمزيج من العروض الترويجية والمتخصصة، فإن كارفور يقدم تجربة تسوّق استثنائية تحقّق أسعد اللّحظات لعملائه، كما سيتيح المتجر الجديد والذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع للمتسوقين فرصة التمتع بالعروض المتميزة والخيارات المتنوعة التي يتجاوز عددها 10000 منتج.

وخلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال جان عبد السّاتر، المدير الإقليمي لكارفور لبنان لدى «ماجد الفطيم» للتجزئة: «يسعدنا أن نكلل فرحة وصولنا إلى شمال لبنان بتواجدنا في منطقة الكورة، وهو ما يعدُّ خطوة بارزة ضمن خطّة توسّعنا ويعزّز تواجدنا في لبنان، نحن في شركة ماجد الفطيم نؤكّد اِلتزامنا بدعمِ المجتمعات المحلّية التي نعمل فيها، ونسعى أنّ يكون كارفور جسرًا يعبر منهُ المزارعون المحلّيون وأصحاب الإنتاج المحدود نحو الإنتشار والتوسّع في كافة المناطق اللبنانيّة».

وأضاف عبد السّاتر: «إنّنا بثقتكم مستمرّون بالتوسّع وأبوابنا مفتوحة دائمًا لمن يود الإنضمام لعائلة كارفور، وخاصةً اليد العاملة اللبنانيّة الكفوءة من شُبّان وشابات لبنان الطّموحين، ونعدكم أن نوفّر لكم دائمًا أصنافًا متنوّعة وعروضاتٍ مميّزة وخدماتٍ فريدة لنحقّق أسعدَ اللحظات لكل النّاس كلّ يوم».وبهذه المناسبة، ألقى المحافظ نهرا كلمة قال فيها "إنّنا ندعم ونشّجع المشاريع التنموية التي تحرك العجلة الاقتصادية وتحفز الشباب على البقاء بأرضهم، مضيفًا إنّ هذا الإفتتاح سيسهم في تنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية في الكورة وجوارها، وسيخلق مجموعة من فرص العمل المتنوعة للشباب اللبناني."