مطاردة واطلاق نار في عبرا ليلا.. اليكم ما حصل

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سُمع قرابة منتصف ليل الأربعاء - الخميس صوت اطلاق نار عند مفرق ببدة عبرا - الضيعة شرق مدينة صيدا تبعه بعد دقائق اطلاق رشقات نارية كثيفة داخل احياء عبرا الجديدة، وفق ما أفادت قناة LBCI.



وتبيّن لاحقا ان سيارة مسرعة لم يمتثل سائقها لحاجز الجيش اللبناني قرب مفرق بلدة عبرا فطاردته قوة من الجيش الى داخل احياء عبرا الجديدة حيث اوقف سيارته قرب احد محلات السوبرماركت وترجل منها محاولاً الفرار ما اضطر القوة المطاردة لإطلاق النار باتجاهه حيث اصيب في يده ونقل على الأثر الى مركز لبيب الطبي وتم توقيفه.



وعلم ان اسمه "شفيق ر." من مواليد العام 2000 ، وأنه فرّ من الحاجز خوفا من توقيفه كونه يستخدم في سيارته الزجاج الحاجب للرؤية وأنه لا توجد اي خلفيات امنية لمحاولة فراره بحسب قناة LBCI.