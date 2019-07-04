مطاردة واطلاق نار في عبرا ليلا.. اليكم ما حصل

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن اصابة شخص بجروح في اطلاق رصاص على سيارة لم تمثل لحاجز الجيش في عبرا.

وفي التفاصيل، ان سيارة كحلية اللون داكنة الزجاج عازل للرؤية كانت تمر ليلا عند مفترق بلدة عبرا شرق صيدا وفوجئ سائقها بحاجز للجيش اللبناني فلم يمتثل لأوامر عناصر الحاجز وترجل من السيارة محاولا الفرار ويدعى شفيق . ر فأطلق عناصر الحاجز النار في اتجاهه ما ادى الى إصابته في كتفه حيث تم توقيفه ونقله لاحقا الى مركز لبيب الطبي للمعالجة.



وافيد لاحقا انه لم يتوقف عندالحاجز خوفا من توقيفه نظرا لاستخدام الزجاج الحاجب للرؤية في سيارته .