عناوين الصحف ليوم الخميس 4 تموز 2019

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الأخبار

جنبلاط يحتمي بالميثاقية!

صندوق النقد يشكّك بإصلاحات الحكومة: خطوة أولى على طريق طويل

«انتفاضة» بيروتية ضد المحرقة!

الجمهورية

الحكومة معطلة.. حتى نجاح المعالجات

«مصالحة عين التينة»: الخلافات من الماضــي.. الحكومة متعثرة.. وأزمة الجبل تتفاعل

«رسائل ساخنة» من «مجلس الدفاع» الى الحكومة

باسيل ينكر تفاهمه مع الحريري قبل صياح الديك

اللواء

اللقاء الثلاثي: خارطة طريق لما بعد لململة ذيول الأحد الدامي

الحكومة فوق برميل بارود فهل تنجح المساعي في منع الإنفجار

بري: تاريخ لبنان يعرف من خصوصية الجبل

البناء

بري وإبراهيم بدعم من حزب الله على خط الحلول السياسية والأمنية والقضائية والمصالحات الشاملة

جنبلاط يريد العودة إلى ما قبل قبرشمون وليس حلولاً جذرية تفتح باب التنازلات

أرسلان يرفض أولوية التهدئة ويُصرّ على حل قضائي وأمني يعبّر عن حجم الحادثة

The Daily Star

Joumblatt vows cooperation over Aley

L'Orient-Le Jour

Chouf-Aley : rêves de conquête et réveils douloureux