أسرار الصحف ليوم الخميس 4 تموز 2019

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الجمهورية

يستغرب مستشارو بعض النواب الجدد كيف أن هؤلاء يخرجون من جلسات المجلس واللجان فيسألونهم عما حصل ّ في الداخل.

بدأ بعض الأطراف تحضير لافتات إعتراضية على جولة ينوي أحد السياسيين القيام بها إلى منطقتهم.

لوحظ أن نائبًا أصر على الغياب عن أي نشاط رغم رفع الحظر عليه من قبل حزبه.



البناء

كواليس

قال خبراء عسكريون ليبيون إنّ فرضية قيام سلاح الجو التابع لإحدى الدول الأوروبية بقصف تجمع المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بليبيا هي إحدى الاحتمالات التي لا يجب استبعادها خصوصاً أنّ صاروخاً موجّهاً عن بعد يمكن أن يكون وراء العملية التي تستهدف ترويع المهاجرين نحو أوروبا والحدّ من تدفقهم عبر ليبيا في ظروف الحرب التي تمرّ بها واتخاذها طريقاً للهجرة غير الشرعية في ظلّ عجز الأجهزة الليبية عن التصدّي لهذه الهجرة في ظلّ الوضع الراهن.

اللواء

همس

بات بحكم المؤكّد أن إحياء تحالف 14 آذار وضع على الطاولة بقوة بعد أحداث الجبل..

غمز

تجري مساعٍ للحدّ من اندفاعه مطلبية، في ضوء توضيحات وزير معني، وتعهدات نيابية..

لغز

تجدد التواصل بين مرجعية رفيعة وجهة دولية، عبر مستشار، من دون معرفة طبيعة الطروحات الجديدة والنتائج!