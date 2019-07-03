لقاء في عين التينة جمع بري والحريري وجنبلاط.. وهذا ما صدر عن المجتمعين

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عقد مساء اليوم لقاء في عين التينة ضم رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد الاجتماع الذي استمر حتى العاشرة ليلا.

و بعد اللقاء صدر البيان الآتي: "بدعوة من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لقاء ضم، اضافة الى الرئيس بري دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد بك جنبلاط.

اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيسين بري والحريري والنائب السابق جنبلاط جرى فيه عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والامنية، اضافة الى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي.

واكدت مصادر المجتمعين ان ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي".