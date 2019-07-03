إخلاء مكاتب فايسبوك لهذا السبب!

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كشفت الاختبارات الروتينية التي تقوم بها أقسام البريد عن وجود مادة السارين في حقيبة بريد في مكاتب عملاق التواصل الاجتماعي فايسبوك، حسبما قال مسؤول في إدارة إطفاء مينلو بارك لموقع بيزنس أنسايدر الأميركي.

وفي التفاصيل أنّ المسؤول قال إن من الممكن أن يكون الكشف كاذباً، ولكن مع ذلك أخليت المباني وأُشرك مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، وتقوم فرق بمراقبة عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنشأة.

ولا توجد دلائل على تعرض أحد لحد الآن إلى خطر الغاز، وفقًا للمسؤولين. ولم يستطع مسؤول الإطفاء تحديد عدد الأشخاص الذين تجري مراقبتهم، على الرغم من أن تقارير إخبارية أخرى أشارت إلى شخصين.

بدوره، قال متحدث باسم فايسبوك إن الشركة أخلت أربعة مبانٍ استجابة للأخبار، وتمت الآن إعادة استخدام ثلاثة منها.

يُشار إلى أنّ غاز السارين هو غاز أعصاب من صنع الإنسان يستخدم في الحرب الكيميائية. التعرض له يمكن أن يسبب فقدان الوعي والتشنجات والشلل والفشل التنفسي والموت، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.