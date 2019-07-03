غيّر زيت محرّكك على محطات أي بي تي واستفد من عرض الصيف!

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مع كل غيار 4 ليتر زيتElf Synthetic علىى محطات أي بي تي - المنتشرة في كافّة المناطق اللبنانية - ستحصل على علبة عدّة كهدية فوريّة لتلبيتك في جميع رحلاتك.

إنّ زيتElf العالمي العالي الجودة، المطابق لأعلى المعايير النوعية ISO 9001:2000 و14000، هو كل ما تحتاجه للمحافظة على محرّك سيارتك.

إذا كنت تواجه أيّة صعوبة في اختيار نوع الزيت المناسب لسيارتك، يمكنك تحميل جدول الزيت من Elf أو استشارة أحد العاملين على محطات أي بي تي.

لمزيد من المعلومات، إضغط هنا. يمكنك في أي وقت الإتصال بفريق عمل أي بي تي على الرقم 09/624111 أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.iptgroup.com.lb ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصّة بنا.

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