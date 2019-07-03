جنبلاط: نحن تحت سقف القانون إلا...

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بعد المشاركة في اجتماع موسّع واستثنائي للمجلس المذهبي الدرزي في دار الطائفة الدرزية، علق النائب السابق وليد جنبلاط على الاحداث الاخيرة التي وقعت في منطقة عالية قائلاً: سنواجه بهدوء وانفتاح ونؤكد الحوار مع جميع الفرقاء لتثبيت السلم الأهلي ونحن تحت سقف القانون إلا أن طريقة المداهمة قد لا تكون لائقة بحق مجتمعنا

ثم تابع قائلاً: نرفض الخطاب الاستفزازي الذي ادى الى الانفجار بالامس وارفض الكلام الاستباقي لوزير الدفاع كما فعل في قضية زياد عيتاني

وأعلن عن لقاء مع الرئيس الحريري عند الرئيس بري ولقاء مع اللواء عباس ابراهيم.

وأردف بالقول: أطالب الرئيس عون بوضع حد للتصرفات الصبيانية ولماذا العودة الى نبش القبور وإلى محطات الكحالة وسوق الغرب؟

كما هاجم النائب إرسلان قائلاً: يا ريت ارسلان يحترم اسم آل ارسلان