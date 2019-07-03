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بطيش أكد لوفد البنك الدولي السعي الجدي للبت بالموازنة وتطبيق خطة الكهرباء

3
JULY
2019
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، خلال لقائه وفد "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي ميرزا حسن، بسبل التعاون الممكنة بين لبنان والصندوق . وتطرّق الاجتماع إلى الرؤية الاقتصادية اللبنانية الّتي من المفترض أن يتبنّاها مجلس الوزراء، ويجري العمل عليها للمرحلة المقبلة. وقد أبدى ميرزا "الاستعداد لتقديم كلّ دعم تقني ومعنوي في تطبيق هذه الرؤية الّتي أعدّها الاستشاري ماكينزي".


وتوافق الجانبان على "وجوب تطوير قطاع التأمين وتحديثه وفقًا للمعايير الدولية". وشدّد بطيش على "السعي الجديّ للبتّ بالموازنة العامة والالتزام بها، إضافة إلى تطبيق خطة الكهرباء وإيجاد الحلول الناجعة لإدارة النفايات الصلبة".


وكان قد التقى على التوالي سفير لبنان في الأمم المتحدة في جنيف سليم بدور، والنائبين وليد البعريني وطارق المرعبي على رأس وفد من رؤساء البلديات في عكار اللذين عرضا شؤونًا اقتصاديّة وإنمائيّة تهمّ منطقة عكار .


كما استقبل بطيش، رئيس "جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان" كميل مكرزل وعضو مجلس الإدارة جوزف حداد، وعرض معهما لأهداف الجمعية والمشاريع المستقبليّة لتنمية القطاع، فضلًا عن تأثير تهريب الأجهزة الإكترونيّة على هذا القطاع.

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