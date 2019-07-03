جبران باسيل.. كيف لهم أن يحبوك ؟ (د. جورج حرب)

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بعد الأحداث الأخيرة، لا بدّ من العودة إلى دفاتر الإتفاقات المهرّبة، والتعديلات الدستورية المقيتة التي حصلت في غفلة عن أعين الزمن اللبناني الجميل، وفي عتمة ليالي الحرب الأهلية، حيث قتل اللبناني اللبناني، وتآمر الأخ على أخيه، وهجّر أبناء القرية أبناء قريتهم، كما قتل إبن الطائفة إبن طائفته، كانت حربًا وسخة، دون مبادئ ودون أهداف، وما نتج عنها من اتفاقات وأعراف كالطائف وغيره، كان وسخًا مثلها، من مبدأ أنه لا ينتج عن الشيء إلا شبيهه.

إن الميليشيات التي حاربت الدولة اللبنانية إبان الحرب، صارت هي الدولة بعد الحرب، دون أن ننسى مواقفهم يوم 13 تشرين وما استتبعها من جرائم وتصفيات ونفي للعماد عون، فعاملوه مع مؤيديه معاملة أقلّ ما يقال فيها، أنها تفتقد لأدنى حدود اللياقة الوطنية . بعد ذلك، إن الطبقة التي ساهمت في الطائف، استأثرت بمكتسباته وثروات سلطاته وإداراته، مستغلةً غياب المكوّن المسيحي عن السلطة، فتضخّمت أحجامها النيابيّة والوزاريّة على حساب حقوق غيرها دون حسيب ولا رقيب، ودون أيّ بعد وطني وأخلاقي في الحفاظ على حقوق الخصم الذي كان قد خرج مجروحًا من الحرب اللبنانية. لم يتغيّر سلوكهم السياسي يومًا، ولم تكن الأخلاق الوطنية من شيمهم، فتآمروا على المقاومة يوم كان العالم كله ضدّها وفقط، لأنها تطالب بالكرامة الوطنية، ولأنها كانت تضع حداً لزمن الذلّ لتستبدله بزمن الكرامة، ومن بعدها، الذهنية العقيمة ذاتها حاولت الانقلاب على سعد الحريري، رئيس حكومة لبنان، بعد أن دُعيَ إلى السعودية وغيّب عن السّمع لأسبوع، ومن ثم قدّم استقالته المريبة على شاشات التلفزة، فسارعوا إلى تبنّيها ليسوّقوا لآخر مكانه متماهين مع ما كان يعدّه الغير، ولم يكلفوا خاطرهم الإطمئنان حتى على سلامته الشخصية.

جبران باسيل، نقيضهم، كيف لهم أن يطيقوه !

فخلال عدوان تموز، يوم تخلّى العالم كله عن المقاومة، كان لمدرسة التيار الشجاعة والوفاء الكافيان للوقوف مع اللبناني بوجه العالم كله، فخاب بعدها من خالفت حساباته الإلغائية حسابات البيدر، وخلال خطف الرئيس الحريري، جال باسيل العالم نصرة لرئيس حكومة مخطوف، أضف إلى ذلك ما سبقها من التفافات سياسية وتحالفات، إن دلّت على شيء فتدلّ على انفتاح إيجابي على مكوّنات الوطن كلها، من تفاهم مار ميخائيل إلى التحالف مع سليمان فرنجية، ومن اتفاق معراب إلى التسوية الرئاسية مع سعد الحريري، ومن علاقة ممتازة مع الكنيسة إلى تفاهم مذهل مع بعض أركان العائلات السياسية في لبنان، حيث رأينا في الإنتخابات الأخيرة تحالفات واسعة شملت مروحتها شخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية في مختلف المناطق اللبنانية.

أضف إلى ما تقدّم، إن مجموعة الطائف، تريد الاستئثار بمكتسباته كلها التي حصلوها عبر استيلائهم على حقوق المسيحيين الميثاقية، هنا، شكّل جبران باسيل عقبة بدأت صغيرة واعتقدوا أنهم سيتخطونها بسهولة، من خلال رئاسة الجمهورية التي سوف تكون جائزة سكوت العماد ميشال عون أو الوزير باسيل عن حقوق طائفتهم، وكانت المفاجأة ان ذلك لم يحصل وبدات المواجهة على جبهات متعددة.

المواجهة الأولى، تجسدّت في القانون الانتخابي الذي أصرّ باسيل على أن يعيد عبره القدر الأكبر من النوّاب المسيحيين إلى العملية التمثيلية الصحيحة، فأتت الأحزاب المسيحية ب 54 نائبًا بعد ان كان تأثيرها في الانتخابات السابقة لا يتعدى 25 نائبًا، أما المواجهة الثانية فكانت إبان تشكيل الحكومة، حيث استردّ باسيل من جنبلاط المقاعد المسيحية في الجبل، فاستفادت من ذلك الأحزاب المسيحية كلها، ولو أنها تتنكر لذلك الآن، وأين الغرابة طالما تصرفها الآن منسجم تمامًا مع تاريخها، دون أن ننسى ما أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة من كتلة نواب يرأسها الأمير طلال أرسلان، وهنا مكمن الغمز بعد كسر الآحادية الدرزية التي بقيت لأكثر من أربعة عقود من الزمنمستأثرة برقاب العباد في الجبل لدى الطوائف كافة.

المواجهة الثالثة، لا شك انها في التعيينات الإدارية السابقة والحالية واللاحقة، والتي اعتادت فرقة الطائف أن تضع يدها على ما تبقى من المراكز التي يشغلها المسيحيون، ففرض باسيل قاعدة جديدة على ذهنيتهم المهيمنة، الا وهي المعاملة بالمثل والتي تبقى أخلاقية طالما أن الآخر باقىٍ على ذهنيته.

بعد كل ذلك، كيف يمكن لجبران باسيل أن يكون محبوبًا من قبلهم ؟

دون أن نغفل المتضررين الباقين من سياسته، مسيحيين أو مسلمين لا فرق، فمنهم من قُطعت أرزاقهم بعد كفّ ايديهم عن مقدّرات الدولة، ومنهم من استرد من كتلهم كمًا من النواب والوزراء موفراً على خزينة الدولة أجراً يُعطى لأجراء البلاط، ومنهم من يعتبر أن باسيل سحب منه رئاسة الجمهورية بعد أن رشحته قوى سياسية لم نعرف حتى الان لماذا رشحته أو لما سحبت الترشيح ؟ ومنهم من اعتبر أن التيار الوطني الحرّ لا يمكن له ان يستحوذ على ضعفي عدد نواب كتلته حتى ولو كان الصوت الشعبي هو الحكم.

كلمة حقّ، وبعد ما عرضنا، لا يمكن لأي مواطن مغبون في لبنان مسيحيًا كان أم مسلمًا، ألا يشعر بأن باسيل يتحدث باسمه، كما ألا يشعر انه الوحيد الذي يجاهر بوجع شعبه وغبنه وقهره منذ ما يزيد عن ثلاثين عامًا والجميع يتفرّج علينا بداعي التسوية أم السلطة أم المال أم الضعف ! لا يمكن ألا نشعر به يحاكي هواجسنا ويعيد لنا كرامتنا، وبخاصة ابناء تلك المناطق التي عصفت بها الحرب ولا تزال مصالحاتها شكليّة، فحيث تهيمن الميليشيات، يشعر المواطن الصالح بانكسار شوكته، وعندما تنكسر شوكة الصالحين، يبقى على الأوطان السلام، وهذا الحاصل اليوم في لبنان.

باسم كل شهيد حاولوا التآمر على شهادته في الجنوب كما في بيروت كما في كسروان أو المتن أو البقاع، باسم كل مظلوم عاش الظلم والملاحقات الأمنيّة، باسم كل مغبون شعر يومًا أنه مواطن درجة ثالثة رابعة، باسم كل من انتُهكت كرامته وأبعد يومًا عن المشاركة في العمل الوطني، باسم كل من حُرم من وظيفة فقط لأن لا سند له، باسم كل من خسر حقًا ميثاقيًا كرسه له الدستور في لبنان، وباسم تلك الطبقة الصامتة التي تأن من حقوقها الهدورة، نطلب لا بل نحمّلك مسؤولية طلبنا، ألا تتراجع ونحن عارفين ، أنهم كلهم ضدك وانت تأكد أننا كلنا معك.

بالله... كيف يمكن أن يحبوك يا جبران ...