فريد بستاني متوجها لمن يتحدثون عن ثلث معطل: "هذا ثلث عطّل الفتنة"

A + A -

رأى النائب فريد بستاني أن ما حصل بالامس خطوة مهمة للرئيس سعد الحريري لتنفيس الاحتقان وكان من حكمة الوزير جبران باسيل ووزراء التيار الوطني الحر تفادي حصول صدام في مجلس الوزراء وتوجه لمن يتحدث عن ثلث معطل بالقول: هذا ثلث عطّل الفتنة.



ووصف بستاني في حديث الى "صوت لبنان"، ما حصل بالحادث الامني الخطير جدا استهدف وزيرا في الحكومة هو صالح الغريب وهذا أمر موفوض لكن القول إن ما حصل صداما مسيحيا درزيا فهذا غير صحيح مشددا على ان حادثة قبرشمون حادث فردي وجرى في ظل اجواء مشحونة شعبياً.



وثمن جهود الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري وكذلك جهود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بهدف تنفيس الاحتقان والحفاظ على التفاهم والوئام بين الافرقاء.