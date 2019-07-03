عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 تموز 2019

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الأخبار: عبد المهدي لواشنطن: «الحشد» خارج المواجهة

باسيل: هذه الحكومة لي!

تعميم جديد من سلامة إلى المصارف: هاتوا دولاراتكم وخذوا الرساميل

البناء: إيران ترسم معادلة التزامها بالتفاهم النووي بمقدار الالتزام الأوروبي... وساترفيلد يحافظ على شعرة معاوية

الحكومة مؤجّلة وفق معادلة احتضان مطالب جنبلاط السياسية ومطالب إرسلان الإجرائية

إبراهيم يتولى ترتيب الملفين الأمني والقضائي في الجبل... وخليل يؤكد جهوزية بري للملف السياسي

اللواء: مجلس الوزراء ينجو من قطوع الجبل.. والتأجيل بقطع الطريق على «التصويت المفجِّر»

الحسن تتصدّى لتهديدات باسيل في بعبدا.. وصندوق النقد يحذِّر المركزي من السندات المنخفضة الفائدة

النهار: ساترفيلد يتراجع... وترسيم الحدود يتأخّر

الديار: هل لبنان وحدة وطنية ومؤسسات؟ الجواب لبنان مذاهب ومناطق وزعامات

الجمهورية: لبنان نجا من قطوع حكومي

the daily star: Hariri averts govt crisis over Aley clashes

?l'orient le jour: Le leadership joumblattiste dans le collimateur de la « moumanaa »