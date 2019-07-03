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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 تموز 2019

3
JULY
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
اعتبرت مصادر أوروبية مصرفية انّ الآلية المعتمدة للتبادل مع إيران ستشكل في مرحلة مقبلة بديلاً لصيغة السويفت التي كان مقرّها لندن وكانت تعتمد للمبادلات التجارية بالتوازي مع المعاملات المصرفية التقليدية، وقالت انّ اعتماد اليورو كعملة للتبادل سيتيح تحوّل انستكس الى منصة للتجارة الصينية والروسية الهادفة لتفادي التداول بالدولار الأميركي متوقعة ان ينعكس ذلك على المدى المتوسط على مكانة الدولار ولذلك تبذل واشنطن مساعيها لتقييد حدود استعمالها.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
تتداول أوساط سياسية روايات عن اهتزازات في التسوية كان إرجاء مجلس الوزراء أحد تعبيراتها.


غمز
تلقى مرجع مسؤول نصائح عدّة لإعادة النظر في مواقفه السياسية، بما ينسجم مع حقيقة تاريخية.


لغز
تعيش دوائر مالية دولية حالة من القلق من جرّاء التطورات الأمنية في غير منطقة لبنانية؟

 

 

 

الجمهورية: أسرار


تحذير من جهات دبلوماسية
حذرت جهات دبلوماسية من مغبّة إستهداف مؤسسة وطنية كبيرة لأنها تُشكّل العمود الفقري للإستقرار.

موقع يتعرّض للتهميش
لاحظت أوساط سياسية أن موقعاً رسمياً يتعرّض للمرة الثانية على التوالي للتهميش من أحد الوزراء فيما آثار الجرح السابق لم تلتئم بعد.

دَفع الأزمة الى التعقيد
قالت أوساط متابعة لخلاف بين حزبين أن ما قاله أحد المسؤولين الحزبيّين أمس سيدفع بالأزمة الى مرحلة أشدّ تعقيداً من السابق بينهما.


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