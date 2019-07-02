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بعد انجاز مكننة المؤسسة العامة للإسكان لحود يوقع مذكرة تفاهم مع شركة OMT لدفع السندات

2
JULY
2019
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وقّع رئيس مجلس إدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود مع رئيس مجلس إدارة شركة OMT الأستاذ توفيق معوض مذكرة تفاهم مشتركة بين المؤسستين في احتفال أقيم عند الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 2 تموز 2019 في مقر المؤسسة في منطقة العدلية.

وتسمح مذكرة التفاهم للمقترضين من المؤسسة بحق استخدام أي مركز وكيل OMT لتسديد السندات المترتبة عليهم في المرحلة الثانية من استحقاقها وذلك في أوقاتها المحددة.
هذه الخطوة تأتي استكمالاً لأعمال المكننة التي أنجزتها المؤسسة في كامل دوائرها، كما تسهّل للمواطنين تسديد السندات المترتبة عليهم عبر أكثر من ١٠٠٠ مركز OMT في لبنان.


عدّد رئيس مجلس إدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود إنجازات المؤسسّة في مجال المكننة التي اعتبر أنها في عصرنا الطريق الأسلم والأسرع إلى بناء المجتمع المتكامل والدولة القوية والقادرة والعادلة التي يحلم بها اللبنانيون، ولفت أن إنجاز المكننة سمح للمؤسسة بالربط مع OMT بعد أول لقاء بيننا منذ ثلاث سنوات. فتمّ عرض الموضوع على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذين رحّبوا بالفكرة التي تسهّل على المواطن اختيارياً الدفع عبر أكثر من ألف مركز OMT في لبنان، مما يوفر الوقت والكلفة ومشقة التنقل على المواطن الراغب باستعمال هذه الخدمة. وأشار إلى أن المؤسسة على غرار من سبقها من المؤسسات التي ترتبط بشكل مباشر مع المواطن وشؤونه وحياته اليومية توصلّت إلى توفير هذه الخدمة بالتعاون مع OMT وعبر مراكز وكلائها بكلفة صفر على المؤسسة.


ومن جهته شكر رئيس مجلس إدارة شركة OMT الأستاذ توفيق معوض مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمدير العام وفريق عمل المؤسسة الذين أتاحوا لشبكة OMT أن تكون صناديق تحصيل للسندات المترتّبة على المقترضين. قال معوّض في كلمته إن روني لحود هو نموذج المدير الذي ينتمي إلى الدولة ويعمل باحتراف باتجاه مكننة المعاملات والمساهمة في بناء الحكومة الإلكترونية. وأكّد أن خدمة OMT تبقى اختيارية للمقترضين مشدّداً على التزام OMT بتنفيذ الخدمة بأعلى درجات الاتقان والحرفية والالتزام بشروط المؤسسة.

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