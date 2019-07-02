أخر التطورات في قضية جريمة قبرشمون !

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افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان ذوي الشاب رامي سلمان تسلموا جثة ابنهم من مستشفى الشحار الغربي الحكومي الى مستشفى بشامون تمهيدا لتحديد موعد الدفن، على ان يتسلم اهل سامر ابي فراج جثته في وقت لاحق.

هذا وقد انتهى اجتماع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في حضور وزير شؤون النازحين. وقال اللواء ابرهيم: "أولى خطوات استعادة الامن تكون بتسليم المرتكبين وبدأنا باستلام المطلوبين، وموضوع تسليم الجثامين يعود الى ارسلان واهالي والشهداء"

أرسلان

من جهته، رأى أرسلان "ان اللواء عباس ابراهيم موقع ثقة بالنسبة إلي وعندما يضع يده في أي قضية فإنه يضعها بالحق والعدالة لاستتباب الأمن والعدالة لنا جميعا".