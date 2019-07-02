منع المرور على الطريق البحرية

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صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

سيقوم فريق الاشغال المكلف بإنشاء جسري جل الديب بتركيب "لافتات"، وسيتم استخدام مسرب واحد من الأوتوستراد من المسلك الغربي بجانب الجزيرة الوسطية، على ان تبقى الطريق مفتوحة أمام حركة السير.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير كلياً على الطريق البحرية، وذلك بتاريخ 4/7/2019 من الساعة 23.00 ولغاية الساعة 4.00 فجراً من اليوم التالي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.