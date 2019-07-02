الحريري يؤجل جلسة الحكومة.. وهذا ما قاله

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اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء لتنفيس الاحتقان.

وقال: "اكتمل النصاب اليوم ولكن قررنا أن "نأخذ نفس" فهناك مشكلة في البلد ونحن نحتاج الى 48 ساعة لتنفيس الاحتقان ولذلك قرّرت تأجيل الجلسة".

وأضاف الحريري: "تهمنا النتيجة وان يذهب من ارتكب الجريمة الى القضاء الذي سيكون حاسما".

وتابع الحريري: "الامن خطّ أحمر بالنسبة لنا واتمنى على الاعلام عدم تضخيم الأمور والجميع منفتح على الحلول ولا أحد يريد مشاكل في البلاد".

وأشار الحريري إلى "تكتل "لبنان القوي" لم يعطّل الجلسة وأنا ارتأيت تأجيلها".

وتابع الحريري: "إن تمّ تسليم المتورطين لماذا الذهاب الى المجلس العدلي؟".

وشدد على ضرورة "عدم قراءة تأجيل الجلسة سلبيا فتأجيلي للجلسة جاء لحلّ الأمور".