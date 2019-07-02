ارسلان يكشف حقيقة التسجيل الصوتي المسرّب!

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رأى النائب طلال ارسلان، ان "ما حصل هو تهديد للسلم الأهلي، كلامنا واضح للجميع، اما ان يحترم مجلس الوزراء قرارات مجلس الدفاع الاعلى ويحترم التوصيف الفعلي الذي اصدره اي انه تم توثيق الجرم بأنه تهديد للسلم والامن الدولي، واما على مجلس الوزراء ان يطلب احالة الموضوع للمجلس العدلي، هناك تعرض لسيارة وزير وقد اصيبت بحوالي 18 طلقة... هذه محاولة اغتيال".



وتعليقا على تسجيل صوتي مسرب له، قال ارسلان: "لم أدخل يوما في لعبة الدم ولا الرئيس الأسد يدخل فيها وتم اجتزاء قسم من حديث قلته عام 2007 وتسريبه سببه النوايا السيئة".