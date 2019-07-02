الوزير صالح الغريب.. هذا ما كشفه عن محاولة الإغتيال!

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شدد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة "LBCI"، على أن "محاولة اغتيالنا جرت بالجسد والآن يقومون باغتيالنا معنوياً ونفسياً".



وأضاف: "ليس أنا صالح الغريب من يطلق النار على أولاد منطقته ولي الشرف أن أمثل أمام قضاء بلادي وأتأمل من الفريق الآخر اللجوء الى القضاء".



الغريب وتعليقاً على الدعوى المقدمة من قبل المحامي نشأت الحسنية، قال:"أنا لست متهمًا وأعتبرها دعوى سياسية على أمل رفع الغطاء عن الجميع".



وأكد أنّه "لا يجوز تحت أي شكل من الأشكال الرجوع الى الماضي مهما اشتد الخلاف السياسي ومهما كانت وجهات نظر مختلف الفرقاء السياسية".



وتابع:"ذهبت الى شملان من طريق فرعية تجنبا للتجمعات والتقيت بباسيل وانصافا للحق رغب الاخير بتأجيل الزيارة".