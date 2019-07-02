لبنان إحتفل بعيد القديس خوسيه ماريا إسكريفا

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المطران بولس مطر: كلّ عمل نقوم به يمكن أن يُصبح عمل تقديس لذاتنا وللآخرين كما حصل مع مؤسّس "عمل الله"

احتفلت حبريّة عمل الله ال OPUS DEI في لبنان بعيد مؤسّسها القديس خوسيه-ماريا إسكريفا. وفي المناسبة ترأس راعي أبرشيّة بيروت المطران بولس مطر بالقدّاس الإلهي على نيّة حبريّة "عمل الله" ال OPUS DEI ومؤسّسها وقديسيها وأعضائها والمنتمين إليها في لبنان والعالم، في كنيسة مار مارون في الجميزة- بيروت، يحيط به كاهن الرعيّة الخوري ريشار أبي صالح والآباء دومنيك الحلو وجوزف نايل وجورج عازار.

وبعد الإنجيل المقدس ألقى المطران مطر عظة من وحيّ المناسبة، تحدّث فيها عن القديس خوسيه ماريا إسكريفا وروحانيّته وإيمانه بربّه وقداسته، وقال: هو فرح كبير وتقليد منذ سنوات، أن نلتقي معًا في الكنيسة ونصلّي في مناسبة عيد القديس خوسيه ماريا إسكريفا مؤسّس روحانيّة عمل الله في العالم. وكم كنّا سعدا مع الذين كانوا في روما يوم تطويب هذا القديس الكبير. ملأت الأفراح شوارع روما وساحات مار بطرس. وهكذا فرحنا مجدّدًا في مدريد، يوم تطويب الطوباوي دون ألفارو، الرجل المميز بروحانيته أمام الله. ونحن سعداء، يا إخوتي، أن تكون هذه الجمعيّة قد أتت إلى لبنان واستقرت في أبرشيّة بيروت العزيزة وفي مناطق أخرى من لبنان ، وهذا كان حلمًا للمؤسّس، الذي كان يقول: أريد أن أذهب إلى لبنان. إسبانيا بلاد المسيحيّة بإمتياز ولبنان بلاد المسيحيّة بامتياز ونحن على شاطئين لبحر واحد. هذا شرف لنا، أن تكون هذه الجمعيّة قد أتت إلى لبنان وأن تساهم في نشر، الحياة المسيحيّة والروحانيّة، روحانيّة القداسة عبر الأعمال اليوميّة، كما قال وأراد المرشد المؤسّس.

في الكنيسة عندما نصلّي نذكر الأنبياء في العهد القديم، الذين كانوا يحملون للناس كلام الله. ثمّ نذكر الرسل الذين عليهم تأسّست كنيسة المسيح. بطرس الصخرة والإثنا عشرة الذين زرعوا الكنيسة في العالم كلّه. ثمّ نذكر الشهداء الذين سفكوا دماءهم من أجل يسوع المسيح. ونذكر المعترفين الذين في حياتهم يشهدون للربّ ويحملون الإنجيل ويحيّون حياة القداسة في حياتهم وفي كلّ عملٍ يقومون به، لمجد الله وإكرامه ولبنيان الكنيسة وملكوت الله.

من هذا المنطلق، منطلق المعترفين ذهب القديس إسكريفا في روحانيته. وانتم تعرفون أن تاريخ القداسة في المسيحيّة منذ ألفي سنة مرّ عير ثلاثة عصور. القديسون كانوا في مئات السنوات الأولى، كانوا الشهداء الذين كانوا يسفكون دمهم ليسوع المسيح. هؤلاء كانوا حياة الكنيسة، وقد اعتدنا منذ ذلك الزمان، أن نبني المذابح على عظام الشهداء. هم البذار الحيّة لإنطلاقة كنيسة المسيح. ونحن إلى اليوم، نرفع الشهداء من أجل الربّ الذي يُكّلل شهادتهم ويعطينا مزيدًا من الإيمان والرجاء والمحبّة في حياتنا. بعد الشهداء، القداسة كانت بالنسبة إلى الكثيرين، في القرون الوسطى كلّها، قداسة الحياة الرهبانيّة،. هي القداسة الفُضلى. أما في العصور الجديدة، أكدّت القداسة عبر الحياة اليوميّة وواجباتها وكلّ عمل نقوم به، يمكن أن يُصبح عمل تقديس لذاتنا وللآخرين، كما القديس خوسيه ماريا اسكريفا. هذا هو الإنفتاح على القداسة. ومار بولس الرسول عندما كان يكتب للمسيحيين، لم يكن يقول: إلى المسيحيين الذين في روما وكورنتوس. بل كان يقول إلى القديسين الذين في روما وكورنتوس. كلّ مسيحي هو مشروع قداسة، يا إخوتي. كلّ مؤمن مشروع قداسة. وحياتنا التي تكون في خدمة الآخرين وخدمة بعضنا بعض وخدمة البيوت والأولاد والتلاميذ وخدمة السياسة وكلّ أنواع الخدم، هي وسيلة تقديس للنفوس، عندما نقوم بذلك لمجد الله ومحبّة الآخرين وخصوصًا محبّةً ليسوع المسيح. هذا الإنفتاح على القداسة، كان فرصة للكنيسة كلّها، في أن يعتبر كلّ المسيحيين، أنهم مدعوون إلى هذه الحياة، إلى الحياة الملتصقة بيسوع المسيح، الملتصقة بإنجيل الربّ، الذي هو دستور حياة كلّ واحد منّا.

نشكر الله على حبرية" عمل الله" OPUS DEI على هذه الحبريّة التي وضعت نصب العيون، أن كلّ أعمالنا هي أعمال لها الحقّ أن تُصبح أعمال تقديس وأعمال قداسة، بنعمة الله.

لذلك قدّاسنا اليوم، نطلب فيه تقديس نفوسنا وتقديس عائلاتنا وتقديس أعمالنا. تعرفون ما يجري في العالم، من أحقاد ومن محاولات سيطرة وعزل ومن إستئثار البعض للخيرات على حساب الآخرين، وما يجري ضدّ الأخوّة الإنسانيّة والتضامن الإنساني. كلّ هذه الأمور هي تراجع في الإنسانيّة، بينما المطلوب روح الله الذي يغيّر وجه الكون. الكنيسة هي خميرة الدنيا والكنيسة هي نحن. طبعًا الكنيسة مقدّسة قداسة كاملة برأسها يسوع المسيح، ضعيفة بأعضائها، ولكن من أعضائها القديسون الذين يحملوننا إلى فوق. كلّ إنسان يطلب شفاعة قدّيس، القديس يشفع به أمام الله. القديسون يغيّروننا من داخل. لذلك نطلب من الله أن ننفتح على هذا النوع من الفكر في حياة الكنيسة وفي رسالتها.

لبنان بحاجة إلى قداسة، إلى خدمة نظيفة، إلى حياة مجّانيّة وإلى أُخوّة صادقة من الجميع إلى الجميع. البابا القديس يوحنّا بولس الثاني، قال لنا في قدّاس بيروت: أيها اللبنانيون غير مقبول أن تعيشوا كلّكم تحت سقف واحد وأن يُحاذر أحدكم الآخر. قال لنا: إقبلوا بعضكم بعضًا.هناك أثناس طيّبون، قال البابا، من كلّ الطوائف. عيشوا الأخوّة، مدّوا الجسور بعضكم إلى بعض. كيف نستطيع ذلك، يا إخوتي؟ بقوّة الروح القدّس الذي يحلّ فينا. والإنجيل يقول: مَن يحبّني، يقول الربّ، أنا أحبّه وأبي يحبّه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلًا. قلبنا بيت لله ونحن في قلب الله.

فليقونّا الربّ بشفاعة القديسين والقديس خوسيه ماريا إسكريفا الذي نذكره اليوم. فليقوّنا بهذا المنحى وفي هذا العمل الأخوي الكبير وفي الخدمة الصادقة ولا نكون يائسين من عمل الله. المستقبل لله وربّنا قال لنا: سيكون لكم في العالم ضيق. هذا صحيح ولكن، تابع قائلّا، تقوّوا أن غلبت العالم. نعم غلب العالم بمحبته وصليبه وبقيامته وبالروح القدّس الذي أعطانا إياه ليكون معنا وليرشدنا إلى كلّ حقّ وإلى كلّ كلمة طيبّة وإلى محبّة الآخرين. الروح القدس رأسمالنا وسكنى الله في قلبنا. معنا الروح القدس وكلّ عطاياه. معنا القربان والإنجيل وصلوات القديسين لنا.

فلنكمّل مسيرة القيامة، مسيرة نشر إنجيل الله الذي سيكون وحده خلاص العالم كلّه. لله الشكر على كلّ نعمه وقداسة القديس خوسيه ماريا إسكريفا تكون معنا وتحفظنا، ونكون مطواعين لمشيئته تعالى الآن وإلى الأبد.