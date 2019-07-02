نشاط للجنة المراة في عكار‎

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أقامت لجنة المرأة في التيار الوطني الحرّ- قضاء عكّار محاضرة تحت عنوان :"أصحاب الإرادة الصلبة" في قاعة قشطة وعسل في بلدة جديدة.

بدايةً، رحّبت مسؤولة لجنة المرأة في القضاء ميرنا رستم بالحاضرين، ثمّ تكلّم منسق قضاء عكار الدكتور كلود اسكندر عن الشق الطبيّ، و تطرّقت مديرة الإرشاد و التوجيه هيلدا خوري الى الشق التربوي وعملية الدمج. أما المعالجة النفسية شارلوت خليل، شرحت حاجات ذوي الإرادة الصلبة النفسية.

في الختام، تحدث مستشار وزير الخارجية لذوي الإرادة الصلبة جو رحّال عن تجربته في هذا المجال و مسيرته المليئة بالتحديات.