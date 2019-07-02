محاولة اغتيال مزدوجة.. ظنوا ان "باسيل" مع "الغريب"!

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أفادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع، ان الحاضرين توقفوا مطولاً وعلى مدى ساعتين، عند الحادثة الخطيرة في قبرشمون، وعرضت كل التقارير بشكل مفصل عن كل الملابسات، وجرى التركيز على الحؤول دون استغلال ما جرى لغايات أخرى والتحرك سريعاً في اتجاه التحقيقات المختصة وعودة الاستقرار إلى مناطق الجبل وفرض الإجراءات اللازمة.

وكشفت المصادر نفسها لصحيفة "اللواء"، ان المعطيات التي توافرت تظهر وجود محاولة اغتيال مباشرة لوزير الدولة لشؤون النازحين "صالح الغريب" لا بل اكثر من ذلك محاولة اغتيال مزدوجة لأن الوزير غريب في خلال توجهه الى لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في شملان لم يعترضه احد في الطريق اما في عودته ظنوا ان الوزير باسيل معه فحصل ما حصل.