أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 02-07-2019

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البناء



تساءلت مصادر دبلوماسية عن مواقف الدول الكبرى من الصراع التركي السعودي الممتدّ من السودان وقطر إلى ليبيا، وقالت هل يقف بعض الأوروبيون مع تركيا كبريطانيا التي لا تزال تؤيد حكومة فائز السراج ويقف الفرنسيون مع السعودية بدليل دعمهم للجيش وما هو موقف واشنطن وموسكو اللتين لا يمكن بدونهما وصول الإمدادات التركية للجماعات المؤيدة لها، والتي حسّنت مواقعها في الأيام الأخيرة، وهل هناك مقايضات روسية تركية حول سورية وليبيا بموافقة أميركية؟

الجمهورية



تزور شخصية سياسية أوروبية بارزة لبنان الشهر الجاري وتحمل معها ملفات ورسائل مهمة للغاية.



انتهى لقاء إنعقد بين حزبين بارزين برعاية حزب ثالث إلى ما يشبه القطيعة بينهما لم تستطع الإتصاالت المستمرة إنهاءها حتى الآن.

اللواء



همس



تنطلق مناقشات النواب لأرقام الموازنة والعجز المفترض والمحقق سابقاً من أرقام المالية، وسيدر، وخطة ماكينزي!

غمز

نشرت معلومات منسوبة لشخصية متصلة بما جرى في الجبل، بهدف وضعها في الزاوية..

لغز

حسمت قيادة حزبية حصة لها في مجلس تقريري، وسط اعتراضات وخلافات شخصية ومناطقية.