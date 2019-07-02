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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 02-07-2019

2
JULY
2019
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الأخبار
العدوان على سوريا: تصويب على الحلفاء
الاشتراكي: الجيش يتصرّف بهمجية!
الحريري يروّج لرفع الـTVA وفرض 5000 ليرة على البنزين!
المحكمة الدولية [6]: تحليل الاتصالات متاح والـsms ممنوع

البناء
إيران تخطت سقف الـ 300 كلغ لليورانيوم... وتنتظر تعديلات أوروبية على «أنيستكس»
الجيش والقضاء يباشران التحقيقات... والحكومة أمام امتحان الإحالة إلى المجلس العدلي
أرسلان يتّهم بعض الأجهزة بالتلاعب... و«القومي» لحماية السلم الأهلي ورفض المناطق المغلقة

الجمهورية
لبنان في قبضة "التصعيد"
من يلعب بالنار في الجبل؟
إسرائيل والحاجة إلى أعداء
ما مصير الموسم السياحي بعد أحداث الجبل؟
الكرملين: بوتين وأردوغان لقمة ثلاثية حول سوريا

اللواء
مجلس الوزراء أمام مأزق إحالة حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي
الحريري لإبعاد الأجهزة الأمنية عن الخلافات السياسية .. وأرسلان يحمل بعنف على جنبلاط
إيران تخلّ بالتزامها النووي.. وواشنطن لن تسكت!

الديار
هل زيارة باسيل مع الخصومة هي السبب ام تحدي الاشتراكي وقطع الطرقات هو المشكل
توتر كبير في الطائفة الدرزية بين أرسلان وجنبلاط ودعم حزب الله وسوريا لارسلان
فخامة الرئيس يترأس مجلس الدفاع الأعلى ويعالج بحزم مشكلة الجبل

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