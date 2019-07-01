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بيان لقوى الامن الداخلي عن إلغاء مكاتب السجل العدلي في بعض المناطق

1
JULY
2019
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه وبعدما تبين أن "عدد الذين يتقدمون للحصول على سجلات عدلية في مكاتب السجل العدلي التي استحدثت في المناطق ضئيل جداً، ولا يتناسب مع حجم الأعباء المترتبة على عملها، لذلك، ولضرورات الخدمة قررت العامة إلغاء المكاتب المستحدثة (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا) على أن يستمر العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 وهي التالية:
 
السجل العدلي المركزي / فرن الشباك، و مكاتب سجل عدلي في طرابلس وزحلة والنبطية وصيدا."
 
وأشارت الى أن مذكرة عامة ستصدر لاحقا تحدد فيها آلية جديدة، يتمكن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية."

ولفتت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى أنها ستقوم بدراسة إمكانية إضافة مكتبين بعد التعديل اللازم على المرسوم المذكور في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل.

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