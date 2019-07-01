وزير الاقتصاد استقبل مدير عام سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الاوروبي

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استقبل بعد ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش مدير عام سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الاوروبي كريستيان دانييالسن ترافقه سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن ووفد من الخبراء .

عرض الوزير بطيش في خلال الاجتماع للوضع الاقتصادي الراهن في لبنان وأهمية اجراء اصلاحات تعالج العجز المالي والتجاري واهمية تنفيذ الاصلاح الاداري ، وشرح الخطوات والاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية منها اقرار خطة الكهرباء والنقاشات الجارية حول الموازنة العامة والتي تتناول اهم البنود الاصلاحية فيها .

وتطرق البحث ايضا الى موضوع الاقتصاد الرقمي وأهميته في توسع الاقتصاد وتطوير القطاعات الانتاجية وخلق فرص عمل للأجيال اللبنانية الصاعدة .

وشدد الجانب الاوروبي على اهمية التعاون المشترك مبدياً استعداده لمساعدة لبنان على تحقيق مقررات سيدر من خلال الحوار الدائم والمفتوح.