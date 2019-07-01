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عازار: أحداث الأمس يجب ألاّ تتكرّر ولا يمكن أن نصدّق أن زعيمًا كوليد جنبلاط غير قادر على ضبط شارعه

1
JULY
2019
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علّق  النائب روجيه عازار في حديث لتلفزيون لبنان على الأحداث التي شهدها لبنان أمس أنّ أي زيارة لا تستوجب ردّة فعل كالتي شهدناها مؤخّرًا وهذا الأمر يجب ألا يتكرر والموضوع أصبح بعهدة الأجهزة المختصّة التي نأمل أن تقوم بدورها كاملاً. ولفت إلى أنّ لبنان لجميع أبنائه ومن حق كل لبناني أن يزور أي منطقة يريد والوزير باسيل وزير لكل لبنان ومن واجبه زيارة كل المناطق اللبنانية قبل أن يكون ذلك حقًّا له وليس من حق أيّ كان الاستئثار بأي منطقة في لبنان وبالتالي فإنّ من أطلق النار على موكبي الوزيرين في الجبل أمس يتمتّع بالتغطية السياسية ولا أحد يصدّق أن زعيمًا كوليد جنبلاط غير قادر على تهدئة شارعه.
 
 وفي ملف الموازنة أكّد عازار أنّ فخامة الرئيس يبذل جهدًا كبيرًا لبناء الدولة وعلى الجميع مساندته والوقوف إلى جانبه ومساندته للوصول إلى الهدف المنشود  ولنا ملء الثقة بمجلس الوزراء وبعمله الدّؤوب لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة و أشار إلى أنّ التعيينات يجب أن تتمّ استنادًا إلى الكفاءة والتوظيف العادل وعزا سبب الأزمة الاقتصادية إلى سوء الإدارة .
عازار تمنّى على وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية الإبقاء على مراكز السجّل العدلي في المناطق و خصوصًا في كسروان الفتوح  وما لهذا الموضوع من تداعيات وعلى وجه الخصوص في تطبيق اللامركزية الإدارية فأبناء القضاء يتكبّدون عناء الانتقال إلى بيروت للحصول على سجلّهم العدلي أو يدفعون مبالغ مالية لقاء تلك الخدمة في البريد السّريع.
 وبالنسبة للإنماء بشّر عازار الكسروانيين  بتخصيص مبلغ 27 مليون  لتأهيل بعض الطّرقات في كسروان الفتوح والسّعي مستمرّ لإكمال العمل في الطّرقات المتبقّية.
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