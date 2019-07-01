درغام: لفصل محافظة عكار عن الشمال واعتماد اللامركزية الادارية

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إستنكر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام الطريقة التي يتم بها التعامل مع كبرى المحافظات اللبنانية، فيتم التعاطي مع محافظة عكار كما لو أنها ما زالت قضاء ملحقا بمحافظة الشمال، وهو ما يبرز في الكثير من القرارات الوزارية، لذلك نحن نطالب بفصلها كليا عن محافظة الشمال وتطبيق المراسيم الاجرائية المتعلقة بها.

ولفت درغام في بيان له الى "أن قرار إغلاق مكتب السجل العدلي في حلبا، مجحفا بالرغم من التبريرات التي تم تقديمها لجهة عدم الانتاجية، وسينعكس سلبا على المواطنين العكاريين، مؤكدا أن المطلوب إستحداث المزيد من الدوائر والمؤسسات الرسمية تطبيقا للقانون وللامركزية الادارية، فضلا عن المطلب الأساس وهو انشاء سراي حلبا الحكومي من مبلغ الـ7 مليون دولار الموجودة في عهدة مجلس الانماء والاعمار، والذي من المفترض أن يضم مختلف المؤسسات الرسمية والأمنية، ويستوعب الضغط الهائل الذي تعاني منه عكار.